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Karaköprü’de yeni yollar parke taşıyla döşendi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 20.03.2020 11:21 | Son Güncelleme

Karaköprü’de yeni açılan yollar kilitli parkeyle döşeyerek vatandaşların hizmetine sunuldu.Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri Doğukent Mahallesinde yeni açılan yolları kilitli parkeyle döşeyerek vatandaşların hizmetine sunuyor.

Karaköprü’de yeni açılan yollar kilitli parkeyle döşeyerek vatandaşların hizmetine sunuldu.
Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri Doğukent Mahallesinde yeni açılan yolları kilitli parkeyle döşeyerek vatandaşların hizmetine sunuyor. Ekipler, alt yapısı biten yollarda da kilitli parke döşeme çalışması gerçekleştirdi.
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, "Fen işleri ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Doğukent mahallemizde özellikle yeni yapıların olduğu bölgelerde yeni yollar açıyor ve alt yapısı tamamlandıktan sonra bunları kilitli parke ile döşüyoruz. Vatandaşlarımızın yol sıkıntısı çekmemesi, bozuk yollarda sorun yaşamaması için Fen işleri ekiplerimizle sahadayız. İnşallah Karaköprü’de ihtiyaçlar dahilinde her mahallemizde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.
Mahallede yapılan çalışmalardan dolayı memnun olduklarını söyleyen Doğukent Mahalle Muhtarı Ahmet Kızılateş, yaz kış demeden çalışıp mahallenin yol ihtiyacını giderildiğini söyleyerek Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’ye teşekkür ettiğini ifade etti.

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