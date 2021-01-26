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Karaköprü’de yol seferberliği hız kesmiyor

26.01.2021 15:01 | Son Güncelleme:
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Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçedeki yol ihtiyacını karşılamak için yeni yol açma, asfalt yama, parke ve kaldırım çalışmaları ilçe genelinde aralıksız devam ediyor.Güneydoğu’nun en hızlı büyüyen ilçesi olan Karaköprü’de yeni yapılaşmayla birlikte doğan yol ihtiyacının karşılanması adına başlatılan yol seferberliği hız kesmeden sürüyor.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçedeki yol ihtiyacını karşılamak için yeni yol açma, asfalt yama, parke ve kaldırım çalışmaları ilçe genelinde aralıksız devam ediyor.
Güneydoğu’nun en hızlı büyüyen ilçesi olan Karaköprü’de yeni yapılaşmayla birlikte doğan yol ihtiyacının karşılanması adına başlatılan yol seferberliği hız kesmeden sürüyor. Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin birçok mahallesinde gerçekleştirilen çalışmalarda ihtiyaca göre yeni yol açma, açılan yolları kilitli parkeyle döşeme, asfalt yama çalışması ve kaldırım yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli tarafından verilen talimat doğrultusunda yol sıkıntısı çeken yer kalmayana kadar yoğun bir çalışma programı içerisine girilirken, Seyrantepe, Doğukent, Batıkent ve Güllübağ gibi konutlaşmanın arttığı mahallelerde her gün yeni yollar açılıyor. Bir şehrin yol ihtiyacının karşılanmasının her şeyden elzem olduğuna dikkat çeken Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Karaköprü’nün yolu açık olsun diye ihtiyaç duyulan yerlerde yeni yollar açtıklarını kaydetti. Baydilli, "İlçemiz gösterdiği büyüme oranıyla Doğu ve Güneydoğu’nun en hızlı büyüyen ilçesi olarak dikkat çekmektedir. Her sene hem nüfusumuzu hem de konut sayısını katlıyoruz. Tabi bu büyümeye yetişmek için çok çalışmamız gerektiğinin farkındayız. Pandemi döneminde de olsak vatandaşlarımızın mağdur olmaması için Fen işleri ekiplerimiz fedakarca bir çalışma içerisinde yeni yol kazandırma seferberliğini sürdürüyor. Ekiplerimize yoğun ve özverili çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah yeni yollar açarak, asfalt yama çalışmalarımızla birlikte ilçemiz daha geniş ve düzgün yollara kavuşacak" diye konuştu.
Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü program dahilinde ihtiyaca bağlı olarak tüm mahallelerde yeni yol açma ve kilitli parke döşeme çalışmalarını sürdürüyor

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