Karalahana ve patatesin mükemmel uyumuyla yöresel bir yemek: Trabzon'dan simila tarifi

Karalahananın sarması, kavurması, çorbası bir yana, onunla yapılan simila yemeği de oldukça lezzetli. Simila yemeğinin en güzel tarafı çok pratik ve çabuk hazırlanan bir lezzet oluşu. Mevsiminde, haftada bir kez kolayca yapabileceğiniz bu yemeği çocuklar için okul sonrası öğünü olarak yoğurt veya limonla tatlandırıp sunabilirsiniz. Yemeğin ana malzemeleri, hemen her markette bulunan karalahana ve patates olduğundan herkes bu yemeği deneyebilir. İşte size Trabzon'dan simila tarifi...

TRABZON'DAN SİMİLA TARİFİ

MALZEMELER

3 orta boy patates

5 diş sarımsak

1 bağ karalahana

2 kaşık tereyağı

2 kaşık zeytinyağı veya sıvı yağ

Yeteri kadar pul biber, karabiber, tuz

1 su bardağı kaynar su

HAZIRLANIŞI

Karalahana demetini ayırın, saplarını keserek bol suda bekletin.

Yarım saat sonra her yaprağı tek tek ovalayarak suyun altında yıkayın. Süzgeçte süzülmeye bırakın.

Patatesleri soyun, bol suda yıkayıp küp biçiminde küçük parçalar halinde doğrayın.

Sarımsakları incecik kıyın.

Altı tutmayan geniş bir tencereye sıvı yağı dökün, kısık ateşte ocağa koyun.

Patatesleri içine atın.

Karalahana yapraklarını kesme tahtasının üzerinde kıyın ve patateslerin üzerine ilave edin.

Tahta kaşıkla karıştırarak 4 dakika kadar kavurun.

Üzerine 1 su bardağı kadar kaynar su dökün, tuzunu atıp karıştırın.

Tencerenin ağzını kapatıp kısık ateşte yaklaşık 25 dakika kontrollü olarak pişirin.

Patateslerin piştiğinden emin olunca ocağı söndürün.

Kısık ateşte yavaş yavaş piştiği için tencerede su kalmayacaktır ama varsa süzebilirsiniz.

Yemeğinizi tahta kaşıkla hafifçe bastırarak karıştırın, püreye yakın bir hale getirin.

Ayrı bir tavada tereyağını eritin.

Sarımsak, pul biber ve karabiberi içine atarak, kaşıkla çevirerek kavurun.

Tereyağlı sarımsaklı sosu yemeğin üzerine gezdirin, tekrar karıştırıp ağzını kapatın.

3 dakika kadar dinlendirdiğiniz yemeği, mısır ekmeği, turşu gibi garnitürlerle sunabilirsiniz.



