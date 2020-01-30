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Karalar: "Adana’yı turizm kenti yapacağız"

ADANA HABERLERİ  | 30.01.2020 16:28 | Son Güncelleme

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT 2020, İstanbul TUYAP Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı.

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT 2020, İstanbul TUYAP Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. 30 Ocak-2 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek fuarda yer alan Adana Büyükşehir Belediyesi standı misafirlerini ağırlamaya başladı.
EMITT Fuarı’nın açılışına katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana’nın turizm pastasından aldığı payı artırmak için çalıştıklarını söyledi. Karalar, "Turizm dünyada önemli bir sektör ve ekonomik hacmi 1 buçuk trilyon dolara doğru koşuyor. Türkiye bundan aslında istenildiği oranda payını alamıyor. Türkiye yılda 100 milyon turist kapasitesi olan bir ülke. Türkiye’nin tanıtımı gerçekleştikçe bu kapasite artacak ve artıyor da zaten. Türkiye’nin her geçen yıl aldığı turist sayısı artarken, Adana bu konuda yeterli gelişimi gösteremiyor. Adana’da her türlü zenginlik var. Adana’da tarih, lezzet, kültür, sanat, olağanüstü güzel iklim, olağanüstü sıcak insanlar, deniz, ova, dağ, zengin endemik bitki çeşitliliği var. Adana’da turizm için ne ararsan mevcut. Bir turist hangisini seçmek istiyorsa hepsine sahip Adana. Adana’nın turizm gelirinden yeterince pay alması için, en yakın sürede gerekenleri yapacağız. Adana’yı bir turizm kenti yapacağız. Festivallerimiz var. Nisan’da Adana’da gerçekleştirilecek Portakal Çiçeği Karnavalı’na herkesi davet ediyoruz. ‘Adana’ya gel ciğerimi ye!’ diyoruz. Adana’ya gelenlerin gastronomik zenginliğimizi keşfetmeleri için sloganımız da bu” dedi.
Fuarda kurulan Adana Büyükşehir Belediyesi standıyla ilgili de bilgi veren Başkan Zeydan Karalar, “Burada kentler, şehirler zenginliklerini tanıtıyor. Buradaki standımız da adeta bir mini Adana oldu. Kültürel ve tarihsel zenginliklerimizi tanıtıyoruz. Büyük ekranımızda Adana’daki güzellikleri, festivallerimizi tanıtıyoruz. İnsanlar Adana’yı tanıdıkça kentimize gelmek için birbirleriyle yarışacaklardır. Adana bir tutkudur, Adana bir lezzettir. Adana’da yaşamak gerçekten bir lezzettir” diye konuştu.

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Sümer Eczanesi
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