Karaman 1.’nci Gastrofest Festivali düzenlendi

Karaman Gastronom ve Turizm Derneği tarafından bu yıl birincisi düzenlenen festival Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndan kortej yürüyüşüyle başladı. Kortej yürüyüşü festivalin yapılacağı Karaman Kalesinde sona ererken, mehter takımının söylediği marşlar festivale adeta renk kattı. Burada mehter takımının verdiği konserin ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Karaman Gastronom ve Turizm Derneği Başkanı Meryem Evcen, Yunus Emre’nin, “Kapımız açıktır girene, lokmamız helaldir yiyene” diyerek yola çıktıklarını belirterek, “Bu yolda Karaman sevdalıları olarak ilk ve tek bir amacımız vardı Karaman’ı en güzel şekilde tanıtmak. Öncelikle bizlere katkı sağlayan sponsorlarımıza, stant açarak yanımızda olan esnaflarımıza ve festivalde bizimle yer alan sanatçılarımıza, Mehteran ve Musiki Cemiyetine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim de, “Sofra bizim için önemli bir şey. Sofra bereketin, huzurun, israfın olmadığı bizim için çok kıymetli bir şey. Anadolu coğrafyasında Türkistan medeniyetinin çok güzel sözleri var. Diyorlar ki; “Sofranız bereketli, haneniz şen olsun.” Yaptığınız bütün yemeklerden sonra, sizinle birlikte olacağımız bütün süreçlerde Karamanımız da sofralarınız bereketli, şen olsun. Emeği geçen, destek veren, sponsorluklarıyla bizlere ve derneğe katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kazanlarla Karaman yemeklerinin kapak kaldırma törenine geçildi. Karaman’a özgü yemeklerin pişirildiği kazanların kapağı Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim tarafından açıldı. Daha sonra yemekler orda bulunan protokol üyeleri ve vatandaşlara ikram edildi. Karaman’da düzenlenen 1. Gastrofest Festivali, 27 Ağustos Pazar gününe kadar yapılacak olan çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Festivale Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, AK Parti Karaman Milletvekilleri Selman Oğuzhan Eser ve Osman Sağlam, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Arslan, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, daire müdürleri ile sanatçı ve sunucu Turgay Başyayla ve vatandaşlar katıldı.

