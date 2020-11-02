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Karaman Belediyesinden çevre düzenlemesi

KARAMAN HABERLERİ  | 02.11.2020 15:11 | Son Güncelleme

Karaman Belediyesinin Beyazkent Mahallesindeki Koruluk alanda çevre düzenlemesi devam ediyor.Yürütülen çalışma hakkında belediyeden yapılan açıklamada, “Karaman Belediyesi ekiplerimiz halk arasında ’Koruluk’ diye tabir edilen yeşil alanda çalışmalarına kapsamlı bir şekilde devam ediyor.

Karaman Belediyesinin Beyazkent Mahallesindeki Koruluk alanda çevre düzenlemesi devam ediyor.
Yürütülen çalışma hakkında belediyeden yapılan açıklamada, “Karaman Belediyesi ekiplerimiz halk arasında ’Koruluk’ diye tabir edilen yeşil alanda çalışmalarına kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Ekipler, yeşillendirme ve yürüyüş yolları çalışmalarını tamamladı. Kamelyalar, oturma bankları, otomatik sulama sistemi kurulumu, farklı temalarda oyun grupları, spor alanları, mini amfi ve yer satrancı oyunu gibi farklı aktivite alanlarında çalışmalar devam ediyor. Koruluk, çalışmalar tamamlandığında bölgenin yeni cazibe merkezi olacak” denildi.

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