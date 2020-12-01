YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karaman
  4. Karaman Belediyesinden yardım uyarısı

Karaman Belediyesinden yardım uyarısı

KARAMAN HABERLERİ  | 01.12.2020 09:44 | Son Güncelleme

Karaman Belediyesi, isminin kullanılarak yardım toplanması konusunda vatandaşları uyardı.Karaman Belediyesinden konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada; “Türkiye ve Karaman’da faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşların adı kullanılarak İzmir’deki depremzedeler için yardım toplandığı yönünde bilgiler gelmiştir.

Karaman Belediyesi, isminin kullanılarak yardım toplanması konusunda vatandaşları uyardı.
Karaman Belediyesinden konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada; “Türkiye ve Karaman’da faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşların adı kullanılarak İzmir’deki depremzedeler için yardım toplandığı yönünde bilgiler gelmiştir. Gerek telefonla, gerek sosyal medya aracılıyla “Biz Karaman Belediyesi’nden arıyoruz, İzmir’deki depremzedeler için yardım kampanyasına desteklerinizi bekliyoruz” şeklindeki talepler tamamen asılsızdır. Karaman Belediyesi’nin başlatmış olduğu böyle bir kampanya yoktur. Mevki ve makamlar kullanılarak tarafınızdan yardım talebinde bulunulması halinde durumun emniyet birimlerine ihbar edilmesini tüm vatandaşlarımıza önemle hatırlatırız” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk bitti! Aşk bitti!
KMÜ’de 15 Temmuz konulu konferansKMÜ’de 15 Temmuz konulu konferans

Karaman Namaz Vakitleri 1 Aralık Salı

İmsak
06:10
Sabah
07:35
Öğle
12:41
İkindi
15:16
Akşam
17:37
Yatsı
18:57

Karaman Nöbetçi Eczaneler 1 Aralık Salı

Eylül Eczanesi
Merkez
Eylül Eczanesi
Merkez
Eylül Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.