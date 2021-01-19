Karaman Belediyesinin karla mücadele çalışması

Karaman Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmaları kapsamında kaldırımları temizlerken, buzlanan yollarda da tuzlama çalışması yaptı.

Belediye ekipleri gece geç saatlerde başlayan kar yağışı ile birlikte tüm ekipleriyle seferber oldu. Hem yol ve kaldırımların açık kalmasını sağlamak hem de soğuk havanın etkisiyle oluşabilecek buzlanmayı önlemek amacıyla sahaya çıkan ekipler, çarşı merkezi başta olmak üzere önemli güzergahlarda kar temizleme çalışması yaptı. Ekipler, cadde ve sokaklarda kar yağışı sonrası meydana gelen don olayları ve buzlanmanın yaşamı olumsuz etkilememesi için de solüsyon ve tuz serpme çalışmalarını gece boyunca sürdürdü. Özellikle ana arterler başta olmak üzere toplu ulaşım güzergahları, çarşı merkezi, hastane, kamu kurum ve kuruluşları gibi yoğun olarak kullanılan yollar donmaya karşı tuzlanırken, kaldırımlar da yaya ekipler tarafından kardan temizlendi. Belediyenin aldığı erken önlemler sayesinde herhangi bir sorun yaşanmadan yaya ve araç trafiğinde önemli bir rahatlama sağlandı. Karaman Belediyesine bağlı karla mücadele ekiplerinin 24 saat görevinin başında hazır olarak beklediği de bildirildi.

