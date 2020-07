Karaman, Erzincan’da yaşanan sel ve heyelanı meclise taşıdı

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan’da hafta içi yaşanan aşırı yağış nedeniyle sel, taşkın ve heyelan olan köy ve beldeleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini illeti.

AK Parti Erzincan Milletvekili Karaman hafta içi Erzincan Merkez Yaylabaşı Mahallesi, Günebakan Köyü, Çayırlı ilçesi Başköy ve Doğanyayla ile Üzümlü ilçesinde meydana gelen ve maddi hasara sebep olan sel ve heyelanı meclise taşıyarak felaket ile ilgili konuşma yaptı.

Devletimiz her daim milletinin yanında

Meclis kürsüsünden seslenen ve çiftçi ve köylülerin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Milletvekili Karaman; “Erzincan’ımızda yaşanan aşırı yağış nedeni ile Yaylabaşı Mahallesinde, Günebakan Köyünde, Çayırlı ilçemizin Başköy ve Doğanyayla’da ve Üzümlü ilçemizde sel, taşkınlar ve heyelan meydana gelmiştir. Meydana gelen doğal afetlerden dolayı hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletirim. Tesellimiz can kaybımızın olmaması. Allah’u Teâlâ tüm afetlerden milletimizi korusun inşallah. Devletimiz her daim milletinin yanında.” ifadelerini kullandı.