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Karaman merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

17.06.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Karaman merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından zanlılardan M.G, A.K. ve Z.G. serbest bırakıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen diğer 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan R.G, B.G. ve M.G. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Y.G ve İ.E'ye ise ev hapsi verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlatmış, Karaman, Konya ve Niğde'de 15 Haziran'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda B.G, R.G, M.G, Y.G, M.G, A.K, İ.E. ve Z.G. yakalanmıştı.

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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