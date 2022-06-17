Karaman merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Karaman merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından zanlılardan M.G, A.K. ve Z.G. serbest bırakıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen diğer 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan R.G, B.G. ve M.G. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Y.G ve İ.E'ye ise ev hapsi verildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlatmış, Karaman, Konya ve Niğde'de 15 Haziran'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda B.G, R.G, M.G, Y.G, M.G, A.K, İ.E. ve Z.G. yakalanmıştı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz