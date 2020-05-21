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Karaman'da 5 ayrı suçtan aranan firari hükümlü tutuklandı

KARAMAN HABERLERİ  | 21.05.2020 17:48 | Son Güncelleme

Karaman'da 5 ayrı suçtan aranan firari hükümlü tutuklandı

Karaman'da 5 ayrı suçtan aranan ve hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Karaman Merkez Çakırbağ köyü yakınlarında yol kontrolu yapan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Yapılan kontrolde araçta bulunan bir kişi, kendisini Suriye uyruklu olarak tanıtıp göçmen kartını gösterdi.

Ekipler, şüphelendikleri bu kişinin Adana Yüreğir nüfusuna kayıtlı S.Ö. (44) olduğunu, "kasten öldürme" ve "göçmen kaçakçılığı" gibi 5 ayrı suçtan arandığını, hakkında da 7 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu belirledi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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İkindi
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Bender Eczanesi 22/05/2020 09:00'E Kadar
Merkez
Flora Eczanesi (Gece 24.00' Kadar)
Merkez
Sıla Eczanesi 22/05/2020 09:00'E Kadar
Ayranci
Kiraz Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Basyayla
Yaldız Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ermenek
Kasaba Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Kazimkarabekir
Pınar Eczanesi (Sabah 08.30'E Kadar)
Sariveliler
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