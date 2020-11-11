Karaman’da ağaçlandırma gününde 10 bin fidan toprakla buluştu

Karaman’da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle 10 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye amacıyla 81 ilde ve 30’dan fazla ülkede eş zamanlı olarak ‘Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim" etkinliği düzenlendi. "Geleceğe nefes, dünyaya nefes’ sloganıyla yürütülen etkinlik kapsamında Siyahser mevkisinde 10 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Programına Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

