Karaman'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Yeni Mahalle 308. Sokak'taki düğün salonu önünde karşılaşan Yunus Pınar (24) ve A.C. ile O.K ve H.İ.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda O.K, yanındaki bıçakla Pınar ve A.C'yi yaraladı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Pınar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili O.K. ve H.İ.T. gözaltına alındı.

