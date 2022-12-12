Karaman'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

İddiaya göre, Tabduk Emre Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda karşılaşan Salih A. ile Hakkı A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Salih A, Hakkı A'yı bıçakla yaraladı. Çıkan arbede sırasında Salih A. da bıçakla elinden yaralandı.

Hakkı A, olay yerindeki bir otomobille, Salih A. da ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Hakkı A'nın kulağının bir bölümünün kesildiği, müdahaleyle yerine dikildiği öğrenildi.

İlk müdahalesi aynı hastanede yapılan Salih A. da güvenlik gerekçesiyle kentteki özel bir hastaneye sevk edildi.

