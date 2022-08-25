YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karaman
  4. Karaman'da bir hastaya "Imagawa-Matsumoto Sendromu" teşhisi konuldu

Karaman'da bir hastaya "Imagawa-Matsumoto Sendromu" teşhisi konuldu

25.08.2022 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da bir hastaya "Imagawa-Matsumoto Sendromu" teşhisi konuldu

Karaman'da, zeka geriliği ve sosyal uyumsuzluk şikayetiyle hastaneye başvuran bir hastaya, "Imagawa-Matsumoto Sendromu" teşhisi konulduğu bildirildi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emine Berrin Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada yalnızca 13 vakaya rastlanan sendromun, Karaman'da bir hastada tespit edildiğini belirtti.

Hastanın şikayetleri üzerine genetik inceleme ve araştırma yaptıklarını aktaran Yüksel, "İlk aşamada, testlerdeki verilerin normal olduğunu görünce bir sonraki basamağa geçtik. Hastamızın genomunda 1,5 megabaz kayıp olduğunu, bu kaybı içeren SUZ12 geninin bu hastalığa sebebiyet verdiğini belirledik. Bugüne kadar dünyada sadece 13 tanı alan sendromun, 14'üncüsünü KMÜ Tıp Fakültesi olarak tespit ettik. Vakaya ilişkin uluslararası bir yayın hazırlığı içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak da şunları kaydetti:

"Dünya üzerinde böylesine az rastlanan bir vakadan şüphe ederek, bunun üzerine gitmek ve bu teşhisi yakalamak tecrübe, özgüven ve özverili çalışmanın bir yansımasıdır. Ülkemizin güzide eğitim kurumlarının yanında bizler gibi daha genç üniversitelerin mevcut akademik kadroları ve fiziki altyapıları geliştikçe bu ve benzeri başarıların devamı da gelecektir."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Karaman'daki bisküvi fabrikası sahiplerine çağrı:HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Karaman'daki bisküvi fabrikası sahiplerine çağrı:
Aracıyla baraj gölüne düşerek hayatını kaybeden sürücünün cenazesi defnedildiAracıyla baraj gölüne düşerek hayatını kaybeden sürücünün cenazesi defnedildi
Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü kazayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktıGaziantep'te 16 kişinin öldüğü kazayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Karaman teşhis

Karaman Namaz Vakitleri 25 Ağustos Perşembe

İmsak
04:39
Sabah
06:05
Öğle
12:54
İkindi
16:36
Akşam
19:34
Yatsı
20:54

Karaman Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Perşembe

Bilim Eczanesi
Merkez
Sevgi Eczanesi
Merkez
Vereseli Yaldız Eczanesi
Ermenek
Sıla Eczanesi
Ayranci
Kasaba Eczanesi
Kazimkarabekir
Kiraz Eczanesi
Basyayla
Talay Eczanesi
Sariveliler
Tümünü Göster
Karaman ECZANELER
Karaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Her gün bir avuç iltihaplanmayı önler, Alzheimer'ı yavaşlatır!

Her gün bir avuç iltihaplanmayı önler, Alzheimer'ı yavaşlatır!

İncelme ve zayıflama için altın değerinde öneriler

İncelme ve zayıflama için altın değerinde öneriler

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Sinirlerinize hâkim olmalısınız! Zincirleme etkisi olabilir

Sinirlerinize hâkim olmalısınız! Zincirleme etkisi olabilir

Gizli kalp hastalığı! Kanserden daha kötü olabilir

Gizli kalp hastalığı! Kanserden daha kötü olabilir

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.