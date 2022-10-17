Karaman'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaraladı

Karaman'da boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Harun K, Cedit Mahallesi Işın Çelebi Parkı'nda boşanma aşamasındaki eşi Saadet K. ile karşılaştı. Çıkan tartışmanın ardından Harun K, Saadet K'yi bıçaklayarak kaçtı.

Yaralanan Saadet K, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaçan Harun K, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



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