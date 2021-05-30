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Karaman'da bir kişi, işletmeciliğini yaptığı hamamda ölü bulundu

30.05.2021 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da bir kişi, işletmeciliğini yaptığı hamamda ölü bulundu

Karaman'da bir kişi, işletmecisi olduğu hamamda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Mansurdede Mahallesi'ndeki hamamın işletmeciliği yapan Ömer Sazak'tan (35) bir süredir haber alamayan yakınları hamama gitti.

Yakınları Sazak'ı yerde hareketsiz yatarken buldu.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, Sazak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sazak'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hamama gelen Sazak'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

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