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Karaman'da bir kişi tartıştığı karısını bıçakla yaraladı

28.07.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da bir kişi tartıştığı karısını bıçakla yaraladı

Karaman'da bir kişi boşanmak üzere olduğu eşini bıçakla yaraladı.

İddiaya göre, bir süredir ayrı yaşayan Uğur ve Yıldız Y. çifti, anlaşmalı boşanmak için gittikleri Karaman Adliyesinde dilekçe verdikten sonra adliyeden ayrıldı.

Bir süre sonra Uğur Y, eşinin Cumhuriyet Mahallesi'nde çalıştığı iş yerine gitti. Burada ikili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kocası tarafından kalçasından bıçakla yaralanan Yıldız Y, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlı Uğur Y, polislerce gözaltına alındı.

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