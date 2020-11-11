Karaman'da bir köy karantinaya alındı

Karaman'da merkeze bağlı bir köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda, koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında salgının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla merkeze bağlı İhsaniye köyünün giriş ve çıkışa kapatılarak karantina altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, alınan kararlara uymayan vatandaşlar hakkında da adli ve idari cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

