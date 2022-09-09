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Karaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

09.09.2022 00:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Karaman'da çıkan kavgada, 1 kişi silahla yaralandı.

İddiaya göre, Çeltek Mahallesi 459. Sokak’ta yürüyen Mevlüt Ç, tanımadığı bir kişi ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Mevlüt Ç. silahla bacağından yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Karaman Namaz Vakitleri 9 Eylül Cuma

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İkindi
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Karaman Nöbetçi Eczaneler 9 Eylül Cuma

Bilge Eczanesi
Merkez
Ozan Eczanesi
Merkez
Güneyyurt Eczanesi
Ermenek
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