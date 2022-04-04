Karaman'da devrilen yem yüklü kamyondaki 3 kişi yaralandı

Karaman'da kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Burhan Kıyak yönetimindeki 42 AKB 397 plakalı yem yüklü kamyon, Karaman - Ermenek kara yolunun 40. kilometresinde, Narlıdere köyü yakınlarında devrildi.

Kazada kamyonda bulunan Cihat Kemeç, Yusuf ile Ahmet Külahçı yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



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