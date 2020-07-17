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Karaman’da doğal yaşam araştırılacak

KARAMAN HABERLERİ  | 17.07.2020 14:35 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı 8.

Karaman’da doğal yaşam araştırılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörlüğü arasında protokol imzalandı.
KMÜ Rektörlük Makamında gerçekleşen ve Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül ile Bölge Müdürü Mustafa Tuğrul Şahin’in imzasıyla yürürlüğe giren protokol kapsamında Karaman’daki biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemin izlenmesi öngörülüyor.
‘Karaman İlinin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi’ kapsamında hazırlanan protokol ile damarlı bitkiler ve omurgalı yaban hayvanlar (kuşlar, sürüngenler, çift yaşarlar, iç su balıkları) tür/popülasyon düzeyinde, özellikli alanlar ise habitat/ekosistem düzeyinde izlenerek takip edilecek.
Projenin bilimsel temellere dayalı olarak yürütülmesinden ve araştırmayı yapacak uzman kişilerin temin edilmesinden üniversite sorumlu iken arazi haritaları ve teknik ekipmanlardan Bölge Müdürlüğü sorumlu olacak.
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, imza töreninin ardından protokolün hayırlı olmasını dileyerek, “Üniversite olarak Karaman’a ilişkin kültürel araştırmalara gösterdiğimiz özeni bölgedeki ekosistem ve biyolojik çeşitlilik için de gösterme gayreti içerisindeyiz. İlimizde üniversitenin akademik varlığına hangi alanda ihtiyaç duyulursa o alanda elimizden gelen desteği sonuna kadar vermeye çalışıyoruz. Protokol ile ilimizin ekosistem ve biyolojik çeşitliliğini izleme ve araştırma imkânı bulacağız. Bu anlamda Tarım ve Orman Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü ile ilimiz açısından faydalı bir protokole imza atmış bulunuyoruz. Üniversitemiz ve proje ortağımız açısından verimli ve başarılı bir çalışma olmasını temenni ediyorum” dedi.

Karaman’da doğal yaşam araştırılacak

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