Karaman'da dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

Karaman merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlıdan 11'i tutuklandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli, Ermenek Adliyesi'ne sevk edildi.
Şüphelilerden 11'i sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca, kurdukları internet sitesi aracılığıyla iş vaadinde bulundukları çok sayıda kişiden para aldıkları öne sürülen grup üyeleriyle ilgili soruşturma başlatılmış, Karaman, İzmir ve İstanbul'da 24 Şubat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli yakalanmıştı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz