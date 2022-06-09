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Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

09.06.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 5 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve 3 tüfek ele geçirildi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Emniyet'e götürüldü.

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