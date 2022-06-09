Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 5 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve 3 tüfek ele geçirildi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Emniyet'e götürüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz