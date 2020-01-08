YURTHABER
  4. Karaman'da eğitime kar engeli

Karaman'da eğitime kar engeli

KARAMAN HABERLERİ  | 08.01.2020 22:40 | Son Güncelleme

Karaman'da eğitime kar engeli

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Karaman kent merkezinde ve ilçelerinde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Sarıveliler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar nedeniyle ilçe genelinde 9 Ocak Perşembe günü okullarda eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarda görevli hamile ve engelli personelin aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş! Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş!
Başkan Kalaycı, engelli vatandaşları unutmuyorBaşkan Kalaycı, engelli vatandaşları unutmuyor
Ayrancı’ya modern belediye binası yapılıyorAyrancı’ya modern belediye binası yapılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karaman Sarıveliler Tatil

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Kütahya'da aynı evde işlenen iki cinayetin şüphelileri Samsun'da yakalandı

Kütahya'da aynı evde işlenen iki cinayetin şüphelileri Samsun'da yakalandı

Köy kooperatifinde 12 kişi istihdam ediliyor

Köy kooperatifinde 12 kişi istihdam ediliyor

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Başkan Tosun, Kütahya’nın meselelerini Bakan Albayrak’a iletti

Başkan Tosun, Kütahya’nın meselelerini Bakan Albayrak’a iletti

Karaman Namaz Vakitleri 9 Ocak Perşembe

İmsak
06:29
Sabah
07:54
Öğle
12:59
İkindi
15:32
Akşam
17:53
Yatsı
19:14

Karaman Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Ihlamur Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Merkez
Sevgi Eczanesi (Gece 24.00' Kadar)
Merkez
Basak Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ayranci
Kiraz Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Basyayla
Sağlık Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ermenek
Kasaba Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Kazimkarabekir
Pınar Eczanesi (Sabah 08.30'E Kadar)
Sariveliler
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.