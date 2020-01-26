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Karaman'da Elazığ'daki depremzedelere yönelik yardım kampanyası

KARAMAN HABERLERİ  | 26.01.2020 18:03 | Son Güncelleme

Karaman'da Elazığ'daki depremzedelere yönelik yardım kampanyası

Karaman'da, Elazığ'da yaşanan depremin ardından depremzedelere yönelik yardım kampanyası başlatıldı.

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'nın ve sivil toplum kuruluşları başkanlarının dün gece sosyal medya hesaplarından depremzedelere yönelik yaptığı yardım çağrısının ardından Karamanlılar seferber oldu.

Vatandaşlar battaniye, ısıtıcı, kışlık giysi ve ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı yardım paketleriyle Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda oluşturulan yardım toplama yerine akın etti.

Karaman Lojistik Kooperatifi Başkanı Fatih Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremin ardından depremzedelere yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

Kampanyaya Karaman Belediyesinin de destek verdiğini dile getiren Doğan, "Depremzedelere geçmiş olsun. Tırların içerisinde gıda, ısıtıcı ve battaniye var. Biz her zaman devletimizin yanındayız. Elimizi her zaman taşın altına koymaya hazırız. Halkımıza yoğun ilgisinden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Karaman Şoförler Odası Başkanı Cemalettin Canuylasi de kampanyaya destek olan herkese teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Allah vatanımıza böyle acılar yaşatmasın. Bu tür vakalarda ülkemizde tırcısından esnafına kadar bütün vatandaşlarımız gönül birliği yapmaktadır. Deprem olan bölgelerimize Karaman'ımızdan yoğun bir ilgi, alaka ve yardım etme var. Yardımlarımız yoğun bir şekilde geliyor. Vatanımızda böyle acılar olmasın tırcılarımız da bu tip şeyler taşımasın. Biz milletimizin ve devletimizin her zaman yanındayız."

Şu ana kadar 4 tır malzemenin toplandığı, beşinci tır dolduktan sonra araçların deprem bölgesine doğru yola çıkarılacakları öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Deprem Elazığ Karaman Yardım

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Kazimkarabekir
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