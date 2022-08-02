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Karaman'da fırın çalışanının bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

02.08.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da fırın çalışanının bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde fırın çalışanını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.A. (17) adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, Ümüt Büber'in cenazesi Güneyyurt beldesinde toprağa verildi.

Dün, Çınarlısu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan bir fırına gelen Y.A'nın, tartıştığı fırın çalışanı Büber'i bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülmüştü.

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