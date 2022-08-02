Karaman'da fırın çalışanının bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde fırın çalışanını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.A. (17) adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, Ümüt Büber'in cenazesi Güneyyurt beldesinde toprağa verildi.

Dün, Çınarlısu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan bir fırına gelen Y.A'nın, tartıştığı fırın çalışanı Büber'i bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülmüştü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz