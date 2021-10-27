Karaman'da fuhuş operasyonunda yakalanan 7 kişi tutuklandı

Karaman'da düzenlenen fuhuş operasyonu sonucu gözaltına alınan 9 şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte bazı kişilerin 18 yaşından küçük kız çocuklarına zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık 150'den fazla kişinin ifadesine başvurmasının ardından eşkallerini belirledikleri şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Ekipler, A.Ş, P.A, A.S, A.T, Ş.C, H.Ö, A.T, E.C. ve A.Ü'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ş, P.A, A.S, A.T, Ş.C, H.Ö, A.T. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.C. ve A.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz