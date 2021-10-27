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Karaman'da fuhuş operasyonunda yakalanan 7 kişi tutuklandı

27.10.2021 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da fuhuş operasyonunda yakalanan 7 kişi tutuklandı

Karaman'da fuhuş operasyonunda yakalanan 7 kişi tutuklandı

Karaman'da düzenlenen fuhuş operasyonu sonucu gözaltına alınan 9 şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte bazı kişilerin 18 yaşından küçük kız çocuklarına zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık 150'den fazla kişinin ifadesine başvurmasının ardından eşkallerini belirledikleri şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Ekipler, A.Ş, P.A, A.S, A.T, Ş.C, H.Ö, A.T, E.C. ve A.Ü'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ş, P.A, A.S, A.T, Ş.C, H.Ö, A.T. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.C. ve A.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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