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Karaman'da hayatını kaybeden hamile hemşire toprağa verildi

13.03.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da hayatını kaybeden hamile hemşire toprağa verildi

Evinde baygın halde bulunduktan sonra hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybeden 9 aylık hamile hemşire, toprağa verildi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından hemşire Sevinç Günenç Karapınar'ın (30) cenazesi, Ahmet Yesevi Camisi'ne getirildi.

Burada öğle namazı sonrası kılınan namazının ardından genç hemşirenin cenazesi şehir mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan, vatandaşlar ile Karapınar'ın yakınları katıldı.

Karaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı huzurevinde hemşire olan ve geçen ay doğum iznine ayrılan Karapınar'dan dün haber alamayan yakınları, hamile kadını, banyoda baygın halde bulmuştu. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen kadın, yolda hayatını kaybetmişti.

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