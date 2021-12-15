Karaman'da izinsiz kazı yapan 5 şüpheli yakalandı

Karaman'da izinsiz kazı yapan 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Yeşildere köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Ekipler, izinsiz kazı yapan A.B. (30), O.R. (25) ve S.Ş. (17) ile olay yeri yakınında gözcülük yaptığı belirlenen B.Ö. (16) ve R.P'yi (18) suçüstü yakaladı.
Bölgede çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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