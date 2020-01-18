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  4. Karaman’da karla mücadele çalışmaları

Karaman’da karla mücadele çalışmaları

KARAMAN HABERLERİ  | 18.01.2020 16:01 | Son Güncelleme

Karaman Belediyesinin karla mücadele çalışması devam ediyor.Karaman halkının mağdur olmaması için karla mücadele ekiplerinin yağış ile birlikte hemen sahaya çıktığını ifade eden Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, "Belediye olarak kar yağışı başlamasından sonra teyakkuz halindeyiz.

Karaman’da karla mücadele çalışmaları

Karaman Belediyesinin karla mücadele çalışması devam ediyor.
Karaman halkının mağdur olmaması için karla mücadele ekiplerinin yağış ile birlikte hemen sahaya çıktığını ifade eden Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, "Belediye olarak kar yağışı başlamasından sonra teyakkuz halindeyiz. Meteorolojiden edindiğimiz bilgiler doğrultusunda karla mücadele ekibimizi hazır hale getirdik. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için yağış ile birlikte iş makinelerimiz ve süpürge ekiplerimizi sahaya sürerek öncelikli olarak ana arterleri ve kaldırımları kardan temizledik. Mesai mefhumu gözetmeden bütün ekiplerimizle yağışlar devam ettiği sürece iş başında olacağız. Geceden bu yana vatandaşlarımızın rahatı için fedakarlık yapan tüm mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

Karaman’da karla mücadele çalışmaları

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