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Karaman’da kayıp yaşlı kadın aranıyor

KARAMAN HABERLERİ  | 25.07.2020 19:35 | Son Güncelleme

Karaman’da evinden çıktıktan sonra kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadını arama çalışması başlatıldı.Olay, merkez bağlı Ağılönü köyü yakınlarında yaşandı.

Karaman’da evinden çıktıktan sonra kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadını arama çalışması başlatıldı.
Olay, merkez bağlı Ağılönü köyü yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ailesi tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine 90 yaşlarındaki Alzheimer hastası Heybet Koyuncu’nun aniden ortadan kaybolduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Ekipler, ilk olarak yaşlı kadının ayrıldığı bağ evi etrafında arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarına jandarmanın iz takip köpeği ‘Sivri’de katıldı. Bağ evinin mısır tarlaları içerisinde bulunması nedeniyle havadan da drone ile aramalar yapıldı. Yapılan aramalardan şuana kadar bir sonuç çıkmaz iken, aramalara 100 asker, AFAD, polis ve vatandaşlar da katılıyor.
İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İsmail Şahin’de bizzat bölgeye gelerek arama çalışmalarını takip etti.

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