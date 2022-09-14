Karaman'da kazada yaralanan çocuk hayatını kaybetti

Karaman'da otomobilin devrilmesi sonucu ağır yaralanan çocuk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Dün meydana gelen kazanın ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kürşat Sunay (16) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sunay'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kazada yaralanan Batuhan Sunay (22), Halil Seydioğlu (34) ve Nazlı Hilal Topbaş'ın (15) ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Batuhan Sunay idaresindeki 70 AAP 354 plakalı otomobil, dün, Karaman-Mersin kara yolunun 15. kilometresinde tarlaya devrilmiş, kazada sürücü ile Kürşat Sunay, Halil Seydioğlu ve Nazlı Hilal Topbaş yaralanmıştı.



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