Karaman'da kereste deposunda yangın çıktı

Karaman'da kereste deposunda çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir şirkete ait, içerisinde kereste bulunan depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar ürerine bölgeye Karaman Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının sıçramaması için diğer depolar boşaltılmaya çalışılıyor.
Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
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