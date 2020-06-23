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Karaman'da komşusunu öldürdüğü iddia edilen çocuk tutuklandı

KARAMAN HABERLERİ  | 23.06.2020 20:58 | Son Güncelleme

Karaman'da komşusunu öldürdüğü iddia edilen çocuk tutuklandı

Karaman'da, tartıştığı komşusunu bıçakla öldürdüğü iddia edilen çocuk tutuklandı.

Kızık köyünde dün meydana gelen olayda tartıştığı komşusunu bıçakla öldürdüğü ileri sürülen 14 yaşındaki M.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen çocuk, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

Kızık köyünde yaşayan 14 yaşındaki M.Y, aralarında husumet olduğu öğrenilen komşusu Halil Çatay (50) ile tartışmış, kavgaya dönüşen olayda Çatay'ı bıçakla öldürdüğü iddia edilen çocuk gözaltına alınmıştı.

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