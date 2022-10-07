Karaman'da koyun otlatırken yıldırım isabet eden 2 kişiden biri öldü

Karaman'da yıldırımın isabet ettiği 2 kişiden biri hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Kızık köyünde koyun otlatan Mehmet Boz (24) ile Ömer Baş (22) yıldırım düşmesi sonucu yaralandı.

Çevrede bulunan vatandaşlar, 112 Acil Servis ekibinden yardım istedi.

Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Boz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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