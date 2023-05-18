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Karaman’da orman yangınları mücadele komisyonu toplantısı yapıldı

18.05.2023 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman’da orman yangınları mücadele komisyonu toplantısı Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında yapıldı.

Karaman’da orman yangınları mücadele komisyonu toplantısı yapıldı

Karaman’da mühtemel orman yangınlarının önlenmesi ve orman yangınlarına en kısa sürede müdahale edilebilmesi için kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu toplantısı gerçekleşti.

Valilik Yunus Emre Salonunda yapılan toplantıda, Karaman Orman İşletme Müdürü Numan Yöner tarafından ilgili kurumlar tarafından alınacak önlemleri ve 2022 yılında yapılan çalışmaları içeren sunum yapıldı. Akabinde Vali Tuncay Akkoyun tarafından 2023 yılında alınacak tedbirler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu toplantısına Vali Yardımcısı Vekili Fatih Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, KMU Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Münir Oktay, kurum amirleri ve Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Kazım Gücüyener de katıldı.


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