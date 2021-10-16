Karaman'da otomobilin direğe çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu yaralandı.

İbrahim K. (22) yönetimindeki 42 AJR 553 plakalı otomobil, Karaman-Ereğli karayolunun 8. kilometresinde yoldan çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada sürücü ile otomobildeki babası Erol K. (55) yaralandı.

Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz