YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karaman
  4. Karaman’da polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1’i polis 4 yaralı

Karaman’da polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1’i polis 4 yaralı

İHA İHA
02.02.2024 07:33 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman’da resmi polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 1’i polis 4 kişi yaralandı.

Karaman’da polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1’i polis 4 yaralı

Kaza, akşam saat 20.45 sıralarında Yunuskent Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde bulunan valilik kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Asayiş Ekipler Amirliğinde görevli G.E. yönetimindeki 70 A 4842 plakalı Fiat marka resmi polis aracı ile M.B. idaresindeki 70 DU 956 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada polis aracının sürücüsü G.E. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Resul Y., Refika Y. ve Emine B., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi. Yapılan incelemenin ardında araçlar çekici ile olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Topçuoğlu ailesinden Gaziantep ve Kilis’e iki önemli eserTopçuoğlu ailesinden Gaziantep ve Kilis’e iki önemli eser
Jeneratörde çıkan yangın kısa sürede söndürüldüJeneratörde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Denizli jandarması Ocak ayında meydana gelen olayların yüzde 98’ini aydınlattıDenizli jandarması Ocak ayında meydana gelen olayların yüzde 98’ini aydınlattı
Anahtar Kelimeler:
Karaman

Karaman Namaz Vakitleri 2 Şubat Cuma

İmsak
06:21
Sabah
07:43
Öğle
13:06
İkindi
15:54
Akşam
18:19
Yatsı
19:36

Karaman Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Cuma

Hanci eczanesi
Merkez
Basak eczanesi
Ayranci
Talay eczanesi
Sariveliler
Yaşam eczanesi
Merkez
Kasaba eczanesi
Kazimkarabekir
Kiraz eczanesi
Basyayla
Eşme eczanesi
Ermenek
Tümünü Göster
Karaman ECZANELER
Karaman ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.