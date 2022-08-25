YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karaman
  4. Karaman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Karaman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

25.08.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Karaman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Karaman'da otomobilden silahla ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı.

Mehmet Ali S'ye (44), Zembilli Ali Efendi Mahallesi 736. Sokak'ta yürürken plakası öğrenilemeyen bir otomobilden silahla ateş edildi.

Şüpheli otomobille olay yerinden uzaklaşırken, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Mehmet Ali S, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Karaman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracıyla baraj gölüne düşerek hayatını kaybeden sürücünün cenazesi defnedildiAracıyla baraj gölüne düşerek hayatını kaybeden sürücünün cenazesi defnedildi
Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü kazayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktıGaziantep'te 16 kişinin öldüğü kazayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
Demir Grup Sivasspor, 7 futbolcu için toplu imza töreni düzenlediDemir Grup Sivasspor, 7 futbolcu için toplu imza töreni düzenledi
Anahtar Kelimeler:
Karaman Otomobil silah saldırı yaralı

Karaman Namaz Vakitleri 25 Ağustos Perşembe

İmsak
04:39
Sabah
06:05
Öğle
12:54
İkindi
16:36
Akşam
19:34
Yatsı
20:54

Karaman Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Perşembe

Bilim Eczanesi
Merkez
Sevgi Eczanesi
Merkez
Vereseli Yaldız Eczanesi
Ermenek
Sıla Eczanesi
Ayranci
Kasaba Eczanesi
Kazimkarabekir
Kiraz Eczanesi
Basyayla
Talay Eczanesi
Sariveliler
Tümünü Göster
Karaman ECZANELER
Karaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Güzellik sevdası yüzünden 1 yıl boyunca aynalara bakamadı!

Güzellik sevdası yüzünden 1 yıl boyunca aynalara bakamadı!

Hemen yemeyi bırakın! Bel çevresini kalınlaştırıyor

Hemen yemeyi bırakın! Bel çevresini kalınlaştırıyor

Çöp kutusundan gelen kötü kokulara son! Yaşam alanınıza hijyen getirecek...

Çöp kutusundan gelen kötü kokulara son! Yaşam alanınıza hijyen getirecek...

İncelme ve zayıflama için altın değerinde öneriler

İncelme ve zayıflama için altın değerinde öneriler

Sinirlerinize hâkim olmalısınız! Zincirleme etkisi olabilir

Sinirlerinize hâkim olmalısınız! Zincirleme etkisi olabilir

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.