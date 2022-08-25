Karaman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Karaman'da otomobilden silahla ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı.

Mehmet Ali S'ye (44), Zembilli Ali Efendi Mahallesi 736. Sokak'ta yürürken plakası öğrenilemeyen bir otomobilden silahla ateş edildi.

Şüpheli otomobille olay yerinden uzaklaşırken, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Mehmet Ali S, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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