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Karaman’da tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alınan 7 şüpheli serbest bırakıldı

06.01.2023 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman’da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheli serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, 4 Ocak tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, Cumhuriyet savcılığının talimatı ile düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda ise 277 adet sikke, 27 adet yüzük, 1 adet tarihi eser deri üzerine yazılmış kitap, 1 adet testi, 9 adet ok ucu, 28 adet muhtelif tarihi eser obje, 2 adet dedektör, 1 adet zemin ölçmede kullanılan cihaz ve dedektörlere ait muhtelif cihazlar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2’si savcılıktaki ifadelerinin ardından Salı verildi. Mahkemeye sevk edilen 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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