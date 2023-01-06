Karaman’da tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alınan 7 şüpheli serbest bırakıldı

Edinilen bilgiye göre, 4 Ocak tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, Cumhuriyet savcılığının talimatı ile düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda ise 277 adet sikke, 27 adet yüzük, 1 adet tarihi eser deri üzerine yazılmış kitap, 1 adet testi, 9 adet ok ucu, 28 adet muhtelif tarihi eser obje, 2 adet dedektör, 1 adet zemin ölçmede kullanılan cihaz ve dedektörlere ait muhtelif cihazlar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2’si savcılıktaki ifadelerinin ardından Salı verildi. Mahkemeye sevk edilen 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

