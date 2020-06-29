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Karaman’da üç tekerli motosiklet devrildi: 4 yaralı

KARAMAN HABERLERİ  | 29.06.2020 14:05 | Son Güncelleme

Karaman’da üç tekerli motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza, Alacasuluk Mahallesi 100.

Karaman’da üç tekerli motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Alacasuluk Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.Y yönetimindeki 70 DP 204 plakalı üç tekerli motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi. Kazada sürücü M.Y ile üç tekerli motosikletin kasasında yolcu olarak bulunan 3 kişi savrularak yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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