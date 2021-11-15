YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karaman
  4. Karaman'da Yunus Emre hatıra parası tanıtıldı

Karaman'da Yunus Emre hatıra parası tanıtıldı

15.11.2021 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UNESCO'nun 2021 yılını Yunus Emre Yılı ilan etmesi dolayısıyla 2 bin altın, 3 bin gümüş para bastırılacak

Karaman Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı (KAREV) tarafından UNESCO'nun 2021 yılını Yunus Emre Yılı ilan etmesi dolayısıyla bastırılacak "Yunus Emre Hatıra Parası"nın tanıtımı yapıldı.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Yunus Emre Camisi bahçesinde düzenlenen programda, bu yılın Yunus Emre Yılı olarak ilan edildiğini hatırlattı.

Yunus Emre için ne yapılsa az olduğunu belirten Işık, şunları kaydetti:

"Çeşitli platformlarda neler yapacağımızı tartıştık. Sonuçta KAREV tarafından çok güzel bir çalışma ortaya kondu. Sayın Bakanımız Lütfi Elvan tarafından da almış olduğumuz büyük destekle sonuçta ürettiğimiz bu parayla Karaman'ın gerçekten de Yunus'un şehri olduğunu bir noktada ispat etmiş olduk. Bu bizim için büyük bir mutluluk. Yunus Emre için ne yapsak yetmez. Gerçekten de yetmez. Bizim bugün yaptıklarımız yarın yapacağımızın teminatıdır. Yarın çok daha güzellerini yapacağımıza inanıyorum. Hiçbir parti gözetmeksizin hep birlikte burada bir arada bulunmamız bunun en güzel göstergesi. Ben bunu bir başlangıç, bir milat olarak görüyorum."

KAREV Başkanı Veli Bozkır da Yunus Emre Yılı ilan edilmesinin ardından kalıcı eserler bırakmak için çalışma başlattıklarını belirtti.

Bozkır, "Önce 'Hatıra para üzerinde neler olsun?' bunu değerlendirdik. Tabii ki Yunus Emre Türbesi olmazsa olmaz. Bir diğer unsur Yunus Emre Divanı Karaman nüshasının şehrimize kazandırılması, bu da çok kıymetli. Buna da çalışıyoruz. Yıl sonuna kadar bu müjdeyi de Karaman'ımıza vereceğiz. Yunus Emre Divanı orijinal nüshasını Karaman'ımıza kazandıracağız. Hatıra para konusunda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Bozkır, hatıra parasının 2 bin adet altın, 3 bin adet de gümüş olarak basılacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERŞoförü gazetecilere saldırdıŞoförü gazetecilere saldırdı
PARTNER Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor
TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu Karaman'da:TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu Karaman'da:
Anahtar Kelimeler:
Karaman Yunus Emre

Karaman Namaz Vakitleri 15 Kasım Pazartesi

İmsak
05:56
Sabah
07:19
Öğle
12:37
İkindi
15:21
Akşam
17:45
Yatsı
19:02
Karaman ECZANELER
Karaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Aliağa İlçe Başkanlığının açılışında konuştu:

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Aliağa İlçe Başkanlığının açılışında konuştu:

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Aydın'da şüpheli ölüm

Aydın'da şüpheli ölüm

Fenerbahçe Beko-AX Armani Exchange Milan maçının ardından

Fenerbahçe Beko-AX Armani Exchange Milan maçının ardından

Malatya'da evin mutfağında çıkan yangın söndürüldü

Malatya'da evin mutfağında çıkan yangın söndürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.