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Karaman'daki bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

19.09.2021 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'daki bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Karaman’da çıkan bıçaklı kavgada bir çocuk ağır yaralandı.

Piri Reis Mahallesi 675. Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, S.A. (17), vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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