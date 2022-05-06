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Karaman'daki bıçaklı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı

06.05.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'daki bıçaklı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler A.İ.T, R.Y ve M.D, Ermenek Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden A.İ.T ve R.Y tutuklandı, M.D ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ermenek'e bağlı Güneyyurt beldesinde 4 Mayıs'ta, 3 kişi otomobille belde çıkışında gördükleri Barış Balcı (17) ve Barış Dikici'ye adres sormuştu. Bu sırada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Balcı ve Dikici vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanmış, Ermenek Devlet Hastanesine kaldırılan Balcı, hayatını kaybetmişti.

Alkollü oldukları iddia edilen şüpheliler A.İ.T, R.Y ve M.D. jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.

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