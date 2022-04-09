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Karaman'daki cinayetin azmettiricisi olarak aranan hükümlü yakalandı

09.04.2022 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'daki cinayetin azmettiricisi olarak aranan hükümlü yakalandı

Karaman'da cinayete azmettirme suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, 2 Kasım 2020'de iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mehmet Öcal cinayetinin azmettiricisi olduğu gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü İlhan Baysal'ın (35) Konya'nın Karapınar ilçesinde saklandığı bilgisine ulaştı.

Karapınar'da bir çiftlik evine operasyon düzenleyen ekipler, hükümlü Baysal'ı yakaladı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen İlhan Baysal, emniyete götürüldü.

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