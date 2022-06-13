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Karaman'daki sel felaketinde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

13.06.2022 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'daki sel felaketinde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karaman'da Erenkavak köyü mevkisinde yaşanan sel felaketinde kaybolan Şehribani Canıver'in cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cansız bedenine ulaşılan vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadesini kullandı.

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