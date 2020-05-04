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Karaman'ın Ermenek ilçesindeki 9 mahalle ve bir köyde uygulanan karantina kaldırılıyor

KARAMAN HABERLERİ  | 04.05.2020 19:59 | Son Güncelleme

Karaman'ın Ermenek ilçesindeki 9 mahalle ve bir köyde uygulanan karantina kaldırılıyor

Karaman'ın Ermenek ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 9 mahalle ve bir köyde uygulanan karantina saat 01.00 itibarıyla sona erecek.

Ermenek Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar doğrultusunda Kovid-19'un yayılmasını engellemek, sosyal izolasyonu sağlayarak vatandaşların sağlığını korumak amacıyla 18 Nisan'da ilçedeki 9 mahallede başlatılan karantinanın 01.00 itibarıyla kaldırılacağı bildirildi.

İlçeye bağlı Ardıçkaya köyündeki karantinanın da sona ereceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçe merkezi, Kazancı ve Güneyyurt beldeleri ile köylerde kurulan halk pazarlarının faaliyetlerine devam edilmesine ancak diğer mevcut tedbirlerin yanında maskesiz ve eldivensiz satış yapılmaması için gerekli önlemlerin alınmasına karar verildi. Ermenek ilçesi mülki sınırları içine diğer ilçelerden giriş ve çıkışların kontrollü yapılmasına, ilçe merkezi, Güneyyurt ve Kazancı beldelerinde vatandaşların maskesiz dolaşmamalarına, kamu kurum ve kuruluşlarının bu konuda gerekli tedbirleri almasına karar verildi. Karantinaya alınan meskenlerde bulunan mevcut vakaların iyileşmesi, 14 günlük karantina süresinin dolması ve yeni pozitif vaka tespit edilmemesi nedeniyle daha önce ilan edilmiş tüm mesken karantinalarının kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi."

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Ermenek Karaman Karantina

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Merkez
Sıla Eczanesi 05/05/2020 09:00'E Kadar
Ayranci
Kiraz Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Basyayla
Güneyyurt Eczanesi 05/05/2020 09:00'E Kadar
Ermenek
Kasaba Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Kazimkarabekir
Talay Eczanesi (Sabah 08.30'E Kadar)
Sariveliler
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