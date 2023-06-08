Karamanlı öğrenciler hazırladıkları proje ile bölge 3’sü oldular

TÜBİTAK tarafından düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması çerçevesinde ülke genelinde 10 alanda toplam 14 bin 883 başvurudan bin 440 proje, yapılan jüri değerlendirmesi sonucunda yarışmanın bölge aşaması proje değerlendirmelerine katılmaya hak kazandı. Akıllı ön koltuk sistemi” projeleriyle Karaman’dan katılan Mümine Hatun Ortaokulu öğrencileri Sevim Sude Güzel, Şirin Çırak, Hayrunisa Başaran yapılan değerlendirme sonucunda bölge 3’sü oldu. Danışman Öğretmen İbrahim Özdinç ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan’ı ziyaret eden öğrenciler mutluluklarını İl Müdürü Çalışkan ile paylaştı. Ziyarette Danışman Öğretmen İbrahim Özdinç, projeye ilişkin İl Müdürü Mehmet Çalışkan’a bilgiler verdi.

İbrahim Özdinç, “Günümüzde insanlığın yaşamış olduğu en büyük problem trafik sorunu ve yaşanan kazalar. Yaşanan trafik kazalarının büyük çoğunluğunun insan kaynaklı olmasından dolayı çağımız dijital teknolojisi ile donatılmış akıllı araçlar üretilmeye başlanmıştır. Bu doğrultuda hazırlamış olduğumuz projemizin amacı, trafik yönetmeliğindeki kurallara göre çocukların vücut ağırlıklarını ölçen ve ön koltukta oturup oturmamalarını kontrol etmeye olanak tanıyan otomatik bir araç içi kontrol sistemi oluşturarak sistemin uygulanabilirliğini incelemektir" dedi.

Öğrencileri tebrik ederek konuşmasına başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, TÜBİTAK tarafından düzenlenen proje yarışmalarının öğrencilerde var olan cevheri ortaya çıkartan önemli organizasyonlar olduğunu söyledi. Mehmet Çalışkan, “Trafik ve trafikte yaşanan kazalar günümüzün en büyük sorunlarından biri. Anne ve babaların göz bebeği olan çocuklarını bu sorundan korumak ve yaşanabilecek kazaların önüne geçebilmek için sürekli bir arayış içinde olduğunu söyleyebilirim. Sizlerin ortaya koymuş olduğu bu proje eminim ki gelecek için bir mihenk taşı olacaktır. Sizleri elde ettiğiniz başarıdan dolayı tebrik ediyor, bu başarıda emeği olan sizlerin yetişmesinde büyük emekleri olan ailelerinize, okul idarecilerinize ve öğretmenlerinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ziyaret İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan’ın başarılı öğrencilere ödül vermesi ve günün anısına çekilen fotoğraflarla sona erdi.



