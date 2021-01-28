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Karamürsel’deki sahil düzenleme projesi şekilleniyor

28.01.2021 13:33 | Son Güncelleme:
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Karamürsel’deki sahil düzenleme projesi şekilleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Altınkemer-Ereğli arası sahil düzenleme projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde vatandaşların rahatlayıp stres attığı sahillerde düzenleme çalışmaları yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Altınkemer-Ereğli arası sahil düzenleme projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde vatandaşların rahatlayıp stres attığı sahillerde düzenleme çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda çalışmaların sürdüğü Karamürsel ilçesi Altınkemer - Ereğli arası sahil düzenleme projesi şekillenmeye başladı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nca sürdürülen çalışmalarda 4 Bin 980 metre uzunluğundaki Altınkemer - Ereğli arasındaki sahil, sosyal donatılarla donanıyor.
Çalışmalar kapsamında 5 metre genişliğinde bin 700 metre uzunluğunda baskı beton yol yapılıyor. Beton yolun 1.30 metresi bisiklet, 3.70 metresi yürüyüş yolu olarak tasarlandı. 50 kayıklık çekek yeri için zemin dolgusu yapılan projede 70 metrelik tahkimat çalışması tamamlandı.
Sahilde vatandaşların hoş vakit geçirmesi için 5 adet seyir terası, 50 metre uzunluğunda 3 metre genişliğinde manzara izleme terası yapıldı. Vatandaşların balık tutması için 5 adet balık tutma platformu Park ve Bahçeler ekiplerince tamamlandı. Çalışmalar kapsamında 350 metre uzunluğundaki yürüyüş yolunda dekoratif taş duvar yapımı ve Altınkemer Kültür Merkezi’nin yanına taş mendirek yapıldı. 150 metre perde duvar yapıldı. Hali hazırda bulunan Ereğli merkez parkının yaklaşık 2 bin metrekare yolları yenilendi. Toplamda da 10 Bin metrekare baskı beton yapıldı.

Karamürsel’deki sahil düzenleme projesi şekilleniyor

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